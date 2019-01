 Saudisches Königreich: Saudi-Arabien hofft auf 375 Milliarden Euro von Investoren

RiadSaudi-Arabien will innerhalb von zehn Jahren private Investitionen im Volumen von umgerechnet knapp 375 Milliarden Euro anlocken. Das sagte Energieminister Khalid al-Falih am Samstag mit Blick auf ein Entwicklungsprogramm für die Industrie, welches das Land breiter aufstellen und so unabhängiger von der Ölförderung machen soll.