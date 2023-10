Scharfe Kritik an Bund Auch grüne OBs sehen Belastungsgrenze bei der Aufnahme von Zuwanderern erreicht

Auch Oberbürgermeister mit grünem Parteibuch sehen sich nicht mehr in der Lage, die große Zahl an Zuwanderern und Schutzsuchenden angemessen aufzunehmen. Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, will zwar weiter Menschen aus humanitären Gründen aufnehmen, wirft der Bundesregierung aber vor, eigene Zusagen nicht einzuhalten. „Viele bewegen sich da in einer theoretischen Wolke. Und wir in den Kommunen stehen im Regen. Das ist nicht fair.“