Scharfe Kritik aus Wirtschaft und Politik Ist Scholz‘ Unternehmensteuer-Reform ein „fauler Kompromiss“?

Bei der Wegzugsbesteuerung geht es darum, dass Anteilseigner an Kapitalgesellschaften zur Kasse gebeten werden, wenn sie ins Ausland ziehen. In der Praxis trifft dies gerade mittelständische Unternehmen mit vielen Familienmitgliedern. Verlässt ein Familienangehöriger Deutschland, um in Paris zu studieren oder in Wien zu arbeiten, müssten sie ihre Firmenanteile versteuern, sofern es dort stille Reserven gibt. Allerdings stundet der Fiskus die Steuerforderung bei Wegzug in andere EU-Staaten oder EWR-Länder bislang dauerhaft. Nun aber will Scholz die Stundung auf sieben Jahre begrenzen und dabei die Steuerforderung in sieben Jahrestranchen eintreiben. „Eine dramatische Änderung“, urteilt Stephan Kudert, Professor für betriebliche Steuerlehre an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder. Er sieht zudem einen Verstoß gegen Europarecht, da ein Umzug von beispielsweise Düsseldorf nach Belgien schlechter gestellt werde als nach Bayern. Aus diesem Grund habe der Europäische Gerichtshof vor wenigen Jahren die deutsche Wegzugsbesteuerung für EU-widrig erklärt, und zwar in einem Fall, in dem von fünf Jahren die Rede war.