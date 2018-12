 Scharfe Worte: Guttenberg kritisiert Söders Nominierung zum CSU-Chef

Auch in der in Österreich erscheinenden „Kleinen Zeitung“ äußerte sich Guttenberg kritisch zu Söder: „Bislang ist er einer, der noch nicht an die großen Parteichefs der CSU heranreicht. Ich sage das in aller Offenheit. Das intellektuelle und internationale Format eines Franz Josef Strauß oder eines Theo Waigel erreicht Markus Söder noch nicht.“