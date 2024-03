Scharfes Urteil Die Energiewende – zu teuer, zu langsam, zu unsicher

Als Robert Habeck am Mittwochmittag den Regierungs-Airbus für einen Trip in die USA besteigt, hat er schweres Gepäck an Bord. Pünktlich zum Abflug revidieren gleich zwei Wirtschaftsforschungsinstitute, das ifo-Institut in München und das Kieler IfW, ihre Konjunkturprognosen deutlich nach unten: Die Bundesrepublik werde in diesem Jahr nur noch 0,1 beziehungsweise 0,2 Prozent wachsen. Wenn man diese Zahlen denn überhaupt noch Wachstum nennen kann – Deutschland, einig Stillstandland.