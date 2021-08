Schattenkabinett: Laschet präsentiert Merz als möglichen Finanz-Superminister

Damit ist Merz bislang der einzige Unionspolitiker, dem Laschet einen Posten in seinem Schattenkabinett zusagt. Der Kanzlerkandidat hatte bislang keine Mitglieder seines möglichen Regierungsteams benannt und war deswegen auch in den eigenen Reihen zunehmend in die Kritik geraten. Am Montag hatte er bereits ein Team für Klimaschutz vorgestellt, aber betont, es ginge dabei nicht um mögliche Kabinettsposten.