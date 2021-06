Schaulaufen der Kanzlerkandidaten Wer gewinnt die Wirtschaft?

Der deutlichste Klartext: Diese Runde ging an Olaf Scholz. Fand jedenfalls Olaf Scholz. In der Tat wirkte der SPD-Vizekanzler, als wolle er hier und heute besonders beweisen, dass nur er kann, was alle anderen gern behaupten: die Dinge umsetzen. Scholz wetterte gegen die „Stromlüge“, dass also noch immer manche in der CDU glaubten, in Zukunft werde nicht mehr Energie benötigt. Er beklagte das „Schneckentempo“ beim Netzausbau. Memo in den Saal: „Es muss sich schon jemand kümmern.“ An wen der SPD-Politiker da wohl gedacht haben mag?