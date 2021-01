Schlachthöfe überfordert Bauern beklagen Schweinestau: „Keine Lust mehr auf den Beruf“

Seit mehr als 20 Wochen stauen sich nicht nur bei Gartz die Schweine in den Ställen. Der Grund: Die erhebliche Einschränkung der Kapazitäten von Europas größtem Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück. Der Schweinestaus beginnt genau in der Zeit, in der dieser Schlachtbetrieb aufgrund eines Corona-Ausbruchs dicht gemacht wurde beziehungsweise stark reduziert läuft. Ähnliche Fälle gab es auch beim Branchen-Vize Westfleisch. Auch das Schlachtunternehmen Vion an den Standorten Perleberg, Crailsheim und Emstek sowie Willms-Fleisch in Loxstedt kämpfen derzeit mit Einschränkungen durch das Virus, ebenso wie der Zerlegebetrieb bei Boeser Frischfleisch in Frechen. Hinzu kommen Totalausfälle bei kleinen, regionalen Schlachthöfen. So musste im November ein Schlachthof im rheinischen Düren wegen erhöhter Corona-Fälle schließen. Anfang Januar wurde ein Schlachthof in Neuruppin wegen des Verdachts auf Tierquälerei geschlossen.