Schlachthöfe unter Volllast Der Schweinestau löst sich auf – prompt verschwindet der Bauern-Soli

So konnte der Überhang an schlachtreifen Schweinen Anfang Februar deutlich um 120.000 auf rund 760.000 Tiere verkleinert werden. Anfang des Jahres waren es noch mehr als eine Million gewesen. Zusätzlich zu den Angebotsrückgängen hat sich in den vergangenen Wochen gezeigt, dass die Schlachtmengen sukzessive weiter erhöht werden konnten. Aktuell seien nur noch die Schlachtstandorte von Steinemann in Georgsmarienhütte und Willms-Fleisch in Loxstedt von Corona-Infektionen bei Mitarbeitern betroffen und müssen Kapazitätsbeschränkungen um etwa zehn Prozent hinnehmen, teilt die Interessengemeinschaft mit. Insgesamt stünden derzeit aber so viele Schlachthaken zur Verfügung, wie schon seit Juni 2020 nicht mehr. In den ersten drei Wochen des Jahres konnte der Stau schon um 180.000 Schweine verkleinert werden. „Dass sich der Abbau von 760.000 Schweinen im Überhang noch einige Wochen hinziehen wird, kann sich jeder leicht ausrechnen, aber wir sind mittlerweile auf einem sehr guten Weg“, sagt ISN-Chef Torsten Staack. „Wenn es in dieser Geschwindigkeit weitergeht oder sich die Geschwindigkeit noch weiter erhöht, ist ein Ende dieser monatelangen katastrophalen Ausnahmesituation in Sicht. Mit diesem Ziel vor Augen heißt es jetzt: Nicht nachlassen!“