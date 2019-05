Schlangen vor Wahllokalen Großes Interesse an der Bürgerschaftswahl in Bremen

26. Mai 2019 , aktualisiert 26. Mai 2019, 15:53 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Anstehen für die Stimmabgabe: In Bremen ist das Interesse an der Bürgerschaftswahl groß. Womöglich steht ein Machtwechsel an.