Schlechte Umfragewerte Brinkhaus und Kramp-Karrenbauer fordern Erneuerung der CDU

KölnDer neue CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer haben eine Erneuerung der CDU und eine stärkere inhaltliche Profilierung der Partei gefordert. „Wir müssen einen neuen Aufbruch wagen, wir müssen Dinge neu denken“, sagte der CDU-Politiker Brinkhaus am Sonntag auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Kiel. Er hatte sich bei der Wahl an der Spitze der Bundestagsfraktion gegen Amtsinhaber Volker Kauder durchgesetzt.