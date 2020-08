Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther: Kanzlerkandidat der Union muss Anfang 2021 feststehen

Söder habe „eine Menge“ mitzureden, und eine CDU-Vorsitz-Kandidatur sei nicht automatisch mit der Kanzlerkandidatur verbunden, sagte Günther. „Aber es spricht viel dafür, dass die CDU diesen Anspruch erhebt.“ Die CDU will im Dezember auf einem Parteitag die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer regeln. Um den Parteivorsitz bewerben sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und der Außenexperte Norbert Röttgen. Laschet tritt mit Jens Spahn im Team an, der Gesundheitsminister will Stellvertreter von Laschet werden.