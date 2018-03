Schlichtung Keine Streiks im öffentlichen Dienst bis Mitte April

17. März 2008

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ist am Wochenende in die Schlichtung gegangen. Bei einem ersten Treffen in Frankfurt am Main seien am Samstag zunächst die Geschäftsordnung und der Terminplan abgestimmt worden, sagte der von den Arbeitgebern beauftragte Lothar Späth.