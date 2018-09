Schloss Bellevue: „Er muss mich aushalten“ – Özdemir will bei Staatsbankett für Erdogan ein Zeichen setzen

Zwar stehe außer Frage, dass Erdogan ein solches Staatsbankett nicht verdient habe, sagte der Grünen-Politiker dem „Tagesspiegel“. Statt den Anlass zu boykottieren, wolle er diesen nutzen und ein Signal sowohl in die Türkei als auch in die deutsch-türkische Gemeinschaft senden, das klarmache: „Die Opposition in Deutschland gehört zur Politik dieses Landes dazu, wir sind ein fester und notwendiger Bestandteil unserer Demokratie.“