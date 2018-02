Schlusswort: Lässt sich die Infocalypse noch abwenden?

Immer mehr Menschen ziehen sich in die Filterblase der eigenen Meinung zurück. Anderslautende Stimmen werden als „Fake News“ oder Verschwörungstheorien abgetan. So sind wir auf dem besten Weg in die Infocalypse. In ihr implodiert Mills „Marktplatz der Ideen“ auf dem Schlachtfeld der perfekten technischen Manipulation. Ihre Aktivisten nähren sich von der Realitätsapathie einer wachsenden Klasse Endfrustrierter. Für sie bietet sich der US-Präsident als perfekter Führer an. Trotz aller sorgsamen Beweisführung in dem 37-seitigen Anklagebericht Muellers weigert sich Trump, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Stattdessen verfällt er wieder in einen Twitterwahn des haltlosen Abstreitens und Anschuldigens, der sich gegen seinen Vorgänger, US-Institutionen und seinen eigenen Sicherheitsberater richtete.