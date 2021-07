Schmerzmittel, Sport, Alkohol, Auto fahren, Sonne Was darf ich nach dem Impfen nicht?

Das Impftempo zieht an: In Deutschland sind bereits 9,9 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das sind rund zwölf Prozent der Bevölkerung. Deutschland liegt über dem Durchschnitt: Weltweit haben rund fünf Prozent den vollen Schutz. Für die Impfstoffe der Firmen AstraZeneca und Johnson & Johnson hat das Bundesgesundheitsministerium die Priorisierung aufgehoben. Das heißt, alle Erwachsenen können mit diesen Vakzinen geimpft werden, sofern sie dies wollen und keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Auch die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna sind in manchen Bundesländern freigegeben worden. Für die übrigen Bundesländer gilt für die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna nach wie vor eine Priorisierung, bis zum 7. Juni. Dann darf sich jeder impfen lassen. Doch immer noch haben viele Menschen offene Fragen im Hinblick auf die Schutzimpfung. Das dürfen Sie nach der Impfung mit einem der Vakzine: