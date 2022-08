Schnelle Maßnahmen Habeck prüft Preisdeckel für Gasgrundbedarf – Strompreis soll sinken

EU-Staaten wie Spanien, Italien und Frankreich hatten schon vor Monaten gefordert, das sogenannte Strommarktdesign, also das System der Preisbildung, zu ändern, was aber in Berlin lange auf Vorbehalte gestoßen war. Die Festlegung auf den höchsten Preis im Markt sollte in normalen Zeiten ein Anreiz für Anbieter von billigem Ökostrom sein, weil die Differenz zum Marktpreis für sie am höchsten war. Derzeit explodieren die Preise wegen dieses Systems aber, obwohl sich an billigen Produktionskosten von Ökostrom gar nichts geändert hat. Lindner sprach davon, dass man diese Extra-Renditen verhindern müsse. Er sprach von einem „Rendite-Autopilot“, der gestoppt werde müsse.



