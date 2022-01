Schock für Bauherren Baupreise: So massiv stiegen sie zuletzt vor 50 Jahren

Die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November so stark gestiegen wie seit über 50 Jahren nicht mehr. Sie erhöhten sich um durchschnittlich 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. „Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise gegenüber einem Vorjahr seit August 1970“, heiß es dazu. Damals hatte es sogar ein Plus von 17,0 Prozent gegeben.