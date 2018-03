Scholz, Altmaier & Co.: Wie sich Merkels neue Minister bisher schlagen

Ohne Umschweife hat er bereits zu verstehen gegeben, dass er die von der Koalition geplanten Reformen rasch anstoßen - und auch darüber hinaus Akzente setzen will. Entscheidungen zur Rente will er schnell auf den Weg bringen. Das Rentenniveau werde stabilisiert, Bedarf für frisches Geld aus dem Bundeshaushalt hat er bereits angemeldet. Einen weiteren Schwerpunkt will Heil auf den Kampf gegen Armut in Deutschland legen.