Und wie erstrangig ist Deutschland jenseits der Gasgeschäfte als Partner für die Golfstaaten?

Deutschland ist für die Golfstaaten in dreierlei Hinsicht wichtig. Erstens ist der Markt in Zentral- und Westeuropa immer noch attraktiv, sei es für Immobilien- oder für andere Direktinvestitionen. Durch die Energiekrise erzielen die Staaten enorme Gewinne, das Kapital soll investiert werden, gerade in Zeiten des schwachen Euros ist die EU deshalb Ziel Nummer eins. Wir werden in den nächsten Monaten vermehrt Investitionen aus der Golfregion in Deutschland sehen.