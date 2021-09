Scholz besuchte FIU nie Das Versteckspiel des Kanzlerkandidaten

Die erste Überraschung gelang dem Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, noch bevor die Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag an diesem Montag um 10 Uhr begann: Er kam! Persönlich! Keine Zuschalte per Video, wie es seine Beamten-Entourage vor ein paar Tagen noch verhandelt hatte, weil er ja Wahlkampftermine in Baden-Württemberg hätte. Diese Blöße aber wollte sich Scholz dann doch nicht geben, dass er lieber im Lande um Stimmen werbe, statt sich direkt dem Parlament und dessen kritischen Fragen zu möglichen Verwicklungen in den Geldwäschebekämpfungs- und Cum-Ex-Steuerskandal zu stellen.