Worüber Schröder und Lafontaine sprachen, ist nicht bekannt. Es sollen auch aktuelle Fragen zur Sprache gekommen sein. Inzwischen verbindet sie zumindest oberflächlich auch wieder mehr: Die SPD hat sich von beiden losgesagt. Versuche, Schröder wegen seiner fehlenden Kritik an Putin aus der Partei auszuschließen, scheiterten zwar. Doch nimmt im Willy-Brandt-Haus niemand seinen Namen mehr gern in den Mund. Die Schröder-Tassen sind längst aus dem Shop verschwunden, es hängt auch kein Bild von ihm in der Parteizentrale. Weder Schröder noch Lafontaine tauchen in der Liste der großen Sozialdemokraten auf.