Schützenpanzer Bestellt Lambrecht den Puma jetzt doch wieder?

Bei all dem Hin und Her kann man schon den Überblick verlieren. Erst erteilte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) im Dezember sowohl einer geplanten Nachrüstung von Puma-Schützenpanzern als auch potenziellen Nachbestellungen eine Absage, nachdem 18 Panzer bei einer Übung ausgefallen waren. Dann verbreiteten sich Medienberichte, wonach das Ministerium plötzlich doch an der Aufrüstung von 143 Panzern für rund 850 Millionen Euro festhalten wolle. Und das, obwohl sowohl der Bundesrechnungshof als auch das Finanzministerium vor ausufernden Kosten warnten.