Schulabbrecher: „Das Schulsystem produziert ganz früh strukturelle Versager“

„Wir haben ein sehr förmliches Schulsystem, in welchem am Ende jedes Schuljahres registriert wird, wo ein Schüler steht“, sagt Klaus Hurrelmann, Bildungsforscher an der Hertie School Berlin, „das führt dazu, dass wir eine hohe Sitzenbleiber-Quote haben“. So würden Schulen homogene Lerngruppen bestreben, „damit werden aber nur wenige gezielt gefördert, während viele Schülerinnen und Schüler den Anschluss verlieren“. Das gleiche passiere bei dem Übergang in die weiterführenden Schulen. Schwache Schülerinnen und Schüler würden weiterhin in schlechte Schulen gedrängt werden. Die homogenen Gruppen führen dazu, dass besonders lernstarke und lernschwache Schülerinnen und Schüler ohne geeignete Impulse zurückbleiben. „Die Starken kommen immer durch, aber die Schwachen können sich nicht selbst helfen“, so Hurrelmann. „Viele dieser Kinder kommen aus benachteiligten Vierteln und Elternhäusern, die keinen guten Bildungshintergrund vorweisen, die vielleicht Sprachprobleme haben“, sagt der Bildungsforscher. Damit spiele auch Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund eine große Rolle, wenn die Sprache nicht früh beherrscht wird. „So produziert unser System ganz früh strukturelle Versager, weil eben ein Teil der Schülerinnen und Schüler nicht angesprochen werden“.