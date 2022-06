Schuld und Bühne Merkel: „Ich wusste, was Putin denkt“

Ob sie sich entschuldigen müsse? Nein, Merkel findet das ausdrücklich nicht. Nicht für ihr Nein zum Nato-Beitritt der Ukraine oder Georgiens, nicht für das Protegieren von Gaspipelines, auch nicht für den Zustand der Bundeswehr. 16 Jahre lang sei alles, was von Relevanz in diesem Land passiert sei, an ihrem Tisch vorbeigegangen, sagt sie. Was sie nicht sagt, aber als Botschaft gerne hinterlegt: Vieles ist beim Vorbeigehen nicht unbedingt schlechter geworden.