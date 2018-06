Schulden: Arbeitslosigkeit ist Hauptursache für Überschuldung

Arbeitslosigkeit ist der mit Abstand häufigste Auslöser für die Überschuldung privater Haushalte. Bei 21 Prozent der Personen, die 2017 die Hilfe einer Schuldnerberatungsstelle in Deutschland in Anspruch nahmen, war Arbeitslosigkeit der Hauptgrund dafür. Eine auf lange Sicht unzureichende Einkommenssituation führte in sieben Prozent der Fälle zur Überschuldung, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. "Zusammengenommen geht somit mehr als jede vierte Überschuldung auf weggebrochenes oder zu geringes Arbeitseinkommen zurück", hieß es.