Schulden: Rekordsumme: Bund leiht sich fast halbe Billion Euro von Investoren

Der Bund hat sich in diesem Jahr eine Rekordsumme von fast einer halben Billion Euro von Investoren geliehen. Bei 120 Auktionen wurden insgesamt 463,5 Milliarden Euro am Geld- und Kapitalmarkt eingesammelt, wie die mit dem Schuldenmanagement beauftragte Finanzagentur am Montag nach der letzten Versteigerung in diesem Jahr mitteilte. Weitere 7,7 Milliarden Euro wurden durch zehn Auktionen von inflationsindexierten Bundeswertpapieren eingenommen, während über zwei Syndikate zudem noch insgesamt 11,5 Milliarden Euro erlöst wurden.