Schuldenbremse Acht Grafiken zeigen, wie es um die Verschuldung Deutschlands steht

Die Einnahmen des Staates sollen in den kommenden Jahren also weiter. Der Staat kann in volle Kasse blicken. Finanzmittel für Investitionen gibt es genügend. Auch deshalb spricht sich Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gegen die Anhebung der Schulden aus: „Die Schuldenbremse hat sich nicht nur national bewährt, sie ist auch ein Garant für das Vertrauen in die Stabilität deutscher Staatsfinanzen.“



Lesen Sie auch: Warum die IWF-Forderung eine bizarre Idee ist