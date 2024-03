Schuldenbremse „Es gibt keine Spielräume für weitere Umgehungen der Schuldenbremse“

Ausländische Unternehmen haben 2023 laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln nur rund 22 Milliarden Euro in Deutschland investiert, auch der Nettoabfluss von Direktinvestitionen beläuft sich mit 94 Milliarden Euro. Verliert die Wirtschaft auch ob der politischen Uneinigkeit das Vertrauen in den Standort Deutschland?

Die politische Unsicherheit in Deutschland ist hoch. Das schlägt sich in solchen Zahlen nieder. Wenn das Vertrauen in die Standortqualität sinkt, dann investieren die Firmen eben im Ausland. Grundsätzlich steckt da auch eine gute Nachricht drin.