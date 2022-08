Schuldenbremse Lindner hat die Wahl zwischen Pest und Cholera

Das teure Beistandsversprechen von Olaf Scholz („you never walk alone“) ergänzte ein panischer Weil noch mit einem bunten Strauß neuer, besserer, gerechterer und natürlich höherer Staatshilfen zum Wohle der Bürger und seiner Wähler. Bezahlt werden kann das alles natürlich nur mit neuen Schulden, weshalb Weil die Schuldenbremse ein weiteres Jahr außer Kraft setzen will. Man muss kein Prophet sein, um die weitere Entwicklung vorherzusagen: SPD und Grüne werden sich mit immer neuen Versprechen überbieten und dafür allzu gerne die versprochene Haushaltsdisziplin opfern.



Für den liberalen Partner in der Ampelkoalition ist diese Zuspitzung der Lage äußerst gefährlich. Christian Lindner, der sich als FDP-Chef und Bundesfinanzminister der Ampel in der Rolle eines Garanten für finanzpolitische Stabilität sieht, kann einem erneuten Verzicht auf die Schuldenbremse unter keinen Umständen zustimmen, wenn er morgen noch in den Spiegel schauen will. Für die FDP, die bereits bei den vergangenen Landtagswahlen in NRW und Schleswig-Holstein empfindliche Einbußen hinnehmen musste und die im Saarland sogar aus dem Parlament flog, wäre ein solches Einknicken auch in Niedersachsen brandgefährlich.