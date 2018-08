Schuldenmanagement der Bundesländer: Ministerium dementiert Bericht: „Hessen spekuliert nicht mit Steuergeld“

WiesbadenDas Land Hessen wehrt sich gegen den Vorwurf, über riskante Finanzgeschäfte mit Zinsderivaten Steuergelder verspekuliert zu haben. „Hessen spekuliert nicht mit Steuergeld. Im Gegenteil: Der Einsatz so genannter Derivate dient der Planbarkeit und Berechenbarkeit eines Teils der vom Land aufgenommenen Kredite“, erklärte das Finanzministerium am Samstag in Wiesbaden.