Schuldenquote aktuell So hoch ist die Staatsverschuldung in Deutschland und der Welt 2022

In den letzten beiden Jahren sind die Schulden der Staaten weltweit stark angestiegen. Ausschlaggebend war die Coronapandemie und die Folgen für Länder mit steigenden Arbeitslosenzahlen. In solchen Krisenzeiten bietet der Staat Bürgern und Unternehmen finanziellen Rückhalt, beispielsweise in Form von Corona-Hilfspaketen. Viele Staaten haben sich dafür Geld geliehen und so neue Schulden gemacht. Seit dem die Corona-Pandemie weltweit abflacht, sind neue internationale Krisen hinzugekommen. Am 24. Februar 2022 startete Russland einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Die Konsequenzen für die Weltwirtschaft sind weitreichend - Energiekrise, Lieferengpässe, explodierende Inflationsraten, sinkende Konjunkturprognosen. Viele Staaten wollen die Bürger entlasten und nehmen deshalb neue Schulden auf.