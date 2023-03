Schule Bundesländer vereinbaren Angleichungen beim Abitur

16. März 2023 | Quelle: dpa

Abiturprüfung in einem Gymnasium in Rostock. Bild: Bild: dpa

Die Bundesländer wollen das Abitur in Deutschland vergleichbarer machen. Die Kultusminister der Länder beschlossen dafür am Donnerstag in Berlin eine Reform der „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe”. Die Vereinbarung gibt es seit 1972 und sie wurde bereits mehrfach angepasst. Um die Abitur-Prüfungen geht es bei der Neuregelung nicht, sondern um die sogenannte Qualifikationsphase davor.