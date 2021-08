Schule Lasst die i-Dötzchen zu Innovatoren werden

Wenn sich in diesen Tagen die Schulhöfe füllen mit den Erstklässlerinnen und Erstklässlern, bringen sie all die Eigenschaften mit, die es in der digitalen Arbeitswelt braucht: Mut, Neues zu wagen. Interesse an anderen. Den Wunsch zu lernen und zu entdecken. Wenn wir die kleinen Innovatorinnen und Innovatoren nicht ausbremsen, sondern fördern, dann ist das die beste Voraussetzung für ihren Start ins Schulleben – und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland.



