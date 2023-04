Schulen Keine Download-Probleme: Abi-Prüfungen in NRW haben begonnen

20. April 2023 | Quelle: dpa

Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen haben nun auch begonnen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Fehlstart infolge einer Technikpanne sind die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit einem Tag Verspätung in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet. Alle Schulen hätten die Klausuraufgaben am Mittwoch von einem Server heruntergeladen, sagte ein Sprecher des Schulministeriums auf dpa-Anfrage. „Uns liegen keine Problem-Anzeigen vor.”