Schulen Nach Technikpanne: Abitur in NRW störungsfrei gestartet

20. April 2023 | Quelle: dpa

Die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen haben begonnen. Bild: Bild: dpa

Nach dem Fehlstart wegen einer Technikpanne sind die Abiturienten in Nordrhein-Westfalen am Donnerstag mit einem Tag Verspätung in ihre schriftlichen Abschlussprüfungen gestartet - und das nach Angaben des Schulministeriums ohne Probleme. Für Freitag sollen aber sicherheitshalber neue Prüfungsaufgaben eingesetzt werden, wie die Behörde auf Twitter mitteilte.