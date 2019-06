Schulfach Wirtschaft „Es geht um einen vorurteilsfreien Blick“

Die Reformpläne der Landesregierung gelten aber nur für die Sekundarstufe I. Was ist mit der gymnasialen Oberstufe?

Die Lehrpläne müssen schlüssig aufeinander aufbauen. Aus meiner Sicht ist es eine logische Konsequenz des neuen Schulfachs Wirtschaft, dass wir auch den entsprechenden Lehrplan für die Sek II überarbeiten. In der Oberstufe gibt es allerdings viel mehr Fächer, so dass es hier immer schon leichter war, einem Fach ein klareres Profil zu geben. Wichtiger ist mir, dass wir für das Fach Wirtschaft gut ausgebildete Lehrkräfte bekommen. Um das Schulfach Wirtschaft zu etablieren, brauchen wir auch für die Sekundarstufe II moderne Lehrpläne und entsprechende Lehramtsstudiengänge für Wirtschaft. Die gibt es bislang in dieser Form nicht.