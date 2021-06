Schulfach Wirtschaft Ex-Parteichef Sigmar Gabriel ärgert die SPD

Das Engagement von Gabriel ist parteipolitisch pikant. Das gemeinnützige BÖB setzt sich an allgemeinbildenden Schulen für eine bessere ökonomische Bildung von Schülern und Lehrpersonal ein, um die es seit Jahrzehnten miserabel bestellt ist. Zu den zentralen Forderungen des Bündnisses zählt ein eigenständiges Schulfach Wirtschaft, das es bisher nur in einigen Bundesländern und in unterschiedlichen Ausprägungen gibt. Gabriels SPD hingegen steht dem Schulfach Wirtschaft kritisch gegenüber und leistet zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen massiven Widerstand gegen entsprechende Initiativen der schwarz-gelben Landesregierung. Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Thomas Kutschaty wettert gegen die „ideologisch motivierte Bildungspolitik der Regierung Laschet“ und hat angekündigt, im Falle eines Regierungswechsels in NRW bei der Lehrerausbildung das alte Fach „Sozialwissenschaften“ zu reaktivieren.