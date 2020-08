Schulfach Wirtschaft: Was angehende Lehrer (nicht) über Ökonomie lernen

Nach einer Legende, die uns schaudern ließ, saßen früher die Lehramtsstudierenden gemeinsam mit den VWLern in den Hörsälen und schrieben dieselben Klausuren. Wäre das zu meinen Uni-Zeiten so gewesen, wäre eine ganze Kohorte junger Menschen an kognitiver Überforderung zusammengebrochen. Denn von der inhaltlichen Bandbreite her überstiegen die Studieninhalte den Wirtschaftsteil meines Leistungskurses Sozialwissenschaften in der Oberstufe nicht wirklich. Alles blieb auf einem recht basalen Niveau.