Schulschiff soll 2021 wieder segeln „Gorch Fock“ hat Steuerzahler mehr als zehnmal so viel gekostet, wie geplant

04. Januar 2021

Die Generalüberholung des Dreimasters wird fünfeinhalb Jahre gedauert haben. Den deutschen Steuerzahler wird sie 135 Millionen Euro gekostet haben statt wie geplant 10 Millionen Euro. Bild: dpa Bild:

Was lange währt, wird endlich gut? Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ strahlt wieder in weiß und soll zur Jahresmitte in See stechen. Doch an Land wird das Sanierungsdebakel nachwirken und Millionen kosten.