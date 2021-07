Schutz, Impfnachweis, Reisen und Co. Das sollten Sie über die Corona-Impfung wissen

Seltene, aber lebensgefährliche Nebenwirkungen sorgen dafür, dass viele Impfwillige bei den Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson lieber abwinken. Die sogenannten vektorbasierten Impfstoffe können in seltenen Fällen lebensgefährliche Blutgerinnsel verursachen. Bei beiden Impfstoffen sind inzwischen Fälle von schweren Thrombose-Erkrankungen nach einer Impfung bekannt. Vektorimpfstoffe transportieren den Wirkstoff in die Zellen, um dort ihre genetische Informationen in den Zellkern zubringen. Die mRNA-(Boten-Ribonukleinsäure) Impfstoffe – also Biontech und Moderna – senden diese Informationen nur in die Zellflüssigkeit der Zellen. Johnson & Johnson und AstraZeneca werden jedoch zuerst im Zellkern abgelesen und in RNA (Ribonukleinsäuren) übersetzt. Bevor diese RNAs in die Zellflüssigkeit gebracht werden, unterliegen sie im Zellkern unter anderem dem Prozess des „Spleißens“. Dieser trägt dazu bei, dass aus der RNA die wichtige mRNA wird, die bei mRNA-Impfstoffen Biontech und Moderna bereits verimpft wird. In der Zellflüssigkeit wird dann aus der fertigen mRNA wie bei den mRNA-Corona-Impfstoffen das für die Bildung von Antikörpern und die Impfreaktion so wichtige Spike-Protein, das Impfantigen, hergestellt. Bei mRNA-Impfstoffen passiert dies automatisch.