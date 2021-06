Schutz, Impfnachweis, Reisen und Co. Die 15 wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung

Die Firma Novavax aus den USA stellt den ersten Protein-Impfstoff her. Diese Technologie wird bereits seit Jahrzehnten in der Grippeimpfung eingesetzt. Seit März 2021 befindet sich das Vakzin im Zulassungsverfahren. Diese könnte im dritten Quartal 2021 erfolgen.

Sanofi hat mit dem britischen Pharmakonzern GSK einen weiteren auf Protein basierenden Impfstoff hergestellt und wird noch genauer untersucht. Die Europäische Kommission hat sich bereits 300 Millionen Dosen des Vakzins von dem französische Unternehmen gesichert.

Valneva aus Frankreich bringt einen Impfstoff auf den Markt, der auf abgetöteten Krankheitserregern basiert. In China werden Vakzine mit dieser Impftechnologie bereits eingesetzt. In Europa ist es der Erste, der sicher bald zugelassen werden könnte. Seit Ende April befindet sich das Vakzin in der Phase-3-Studie.