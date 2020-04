Schutz von Leben in der Coronakrise Ökonomen und Politiker für Schäuble-Vorstoß „dankbar“

Diskursverweigerung sei hingegen „eine Masche Merkels. Eine alternativlose Politik gibt es in einer Demokratie allerdings nicht“, so der FDP-Politiker. Die Eingriffe der Bundesregierung in die Grundrechte der Menschen im Land seien sehr tiefgreifend, auch sie sorgten für „massive ökonomische und soziale Einschränkungen“.

Schäuble hatte am Wochenende davor gewarnt, dem Schutz von Leben in der Coronakrise alles unterzuordnen. „Wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz von Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen: Das ist in dieser Absolutheit nicht richtig”, sagte er dem Tagesspiegel. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert im Grundgesetz gebe, dann sei das die Würde des Menschen. „Die ist unantastbar. Aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen.” Der Staat müsse für alle die bestmögliche gesundheitliche Versorgung gewährleisten. „Aber Menschen werden weiter auch an Corona sterben.”