Schutz vor möglicher Spionage Beschränkung von Huawei und ZTE bei 5G-Netzen: Bundesinnenministerium bestreitet Zusatzkosten

Als noch unproblematischer sieht das Bundesinnenministerium das geplante Verbot von chinesischen Komponenten im Kernnetz an. Die Deutsche Telekom und Vodafone hätten chinesische Komponenten im Kernnetz bereits vollständig ersetzt, heißt es in Papier. Telefonica werde die Komponenten im Kernbereich bis 2025 ersetzen. „Damit kann die Bundesregierung ein starkes nationales und internationales sicherheitspolitisches Signal setzen, ohne sich dem Vorwurf aussetzen zu müssen, zusätzliche Kosten für die Betreiber zu verursachen", heißt es in dem Papier weiter.