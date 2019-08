Schwache Konjunktur: SPD-Fraktionschef Mützenich für neue Schulden

Auch der Klimaschutz benötige weitere Finanzmittel. „Es gibt keinen Fortschritt in der Klimapolitik ohne einen Staat, der lenkt und investiert“, sagt er. „Wir werden unsere Klimaziele nur erreichen, wenn wir die Energiewende fortsetzen, in ökologische Mobilität investieren, in die Digitalisierung der Arbeitswelt.“