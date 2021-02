Schwarzarbeit Freiheitsstrafen von mehr als 1800 Jahren

Für die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung ist eine Sondereinheit beim Zoll zuständig, die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS). Der Zoll untersteht dem Bundesfinanzministerium. Im vergangenen Jahr hatte der Bundesrechnungshof schwerwiegende Mängel bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit beklagt. Zoll und Steuerbehörden arbeiteten nicht vertrauensvoll zusammen und könnten sensible Daten nicht sicher austauschen.



