Schwarzarbeit in der Coronakrise „Schwarzarbeit hat unseren Wohlstand erhöht“

Das klingt, als sei Schwarzarbeit für Sie ein Akt der ökonomischen Notwehr. Diese Haltung dürfte dem Bundesfinanzminister nicht besonders gefallen.

Es nützt doch nichts, sich in die Tasche zu lügen. Je strenger der Lockdown, umso größer die Schattenwirtschaft! Wenn der Staat dir den Laden dicht macht, musst du schauen, wie du die nächste Miete zusammenbekommst. Ich sage ganz klar: Auch Schwarzarbeit ist eine Form der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. Die stark gestiegene Schwarzarbeit hat 2020 den Wohlstand in Deutschland erhöht und viele Menschen vor dem Abgleiten in die Armut geschützt. Das heimlich verdiente Geld wurde sofort in der offiziellen Wirtschaft wieder ausgegeben und hat die Konjunktur stabilisiert. Natürlich sind Tätigkeiten in der Schattenwirtschaft nicht legal. Trotzdem finde ich, dass der Staat, der vielen Menschen ihre wirtschaftliche Betätigung verbietet, beim juristischen Verfolgen der Schwarzarbeit derzeit nicht übertrieben rigoros vorgehen sollte. Zumindest bis die Krise vorbei ist.