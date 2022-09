Schwer angeschlagener Gashändler Wirtschaftspolitiker fordern Engagement des finnischen Staates bei Uniper

Uniper braucht mehr staatliche Hilfe als ohnehin veranschlagt. Der Düsseldorfer Konzern hatte schon ein Hilfspaket und Kredite in Höhe von insgesamt 20 Milliarden Euro in Anspruch genommen. Die Bundesregierung bereitet sich nun möglicherweise auf eine komplette Übernahme vor. Am Mittwoch hatte das Unternehmen mitgeteilt, es prüfe mit der Bundesregierung unter anderem eine direkte Kapitalerhöhung.



Lesen Sie auch: Die Regierung rettet den Energiekonzern Uniper mit Milliardenhilfen vor der Pleite. Doch der Konzern hat kein Sparprogramm. In Italien finanzierte er gerade eine Gala. Das Wirtschaftsministerium muss zuschauen.