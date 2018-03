Sechs Jahre nach Rücktritt: Büste für Ex-Bundespräsident Christian Wulff wird enthüllt

BerlinFast genau sechs Jahre nach seinem Rücktritt soll Alt-Bundespräsident Christian Wulff wie seine Amtsvorgänger eine Büste in der Ahnengalerie des Bundespräsidialamtes erhalten. Das Porträt, für das der ehemalige CDU-Politiker persönlich Modell stand, soll nach Informationen der „Bild am Sonntag“ am 22. Februar bei einem Empfang mit 40 geladenen Gästen enthüllt werden.