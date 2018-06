Die Bundeskanzlerin und ihre Minister haben im September 2015 die politische Entscheidung getroffen, den Flüchtlingszustrom nicht mit polizeilichen Maßnahmen an der Grenze zu drosseln, was eigentlich in der Nacht des 13. September geplant war. Letztlich aus Furcht vor hässlichen Bildern, wie Robin Alexander in seinem Buch „Die Getriebenen“ nachweist. Gleichzeitig interpretierte man von da an die so genannte Flüchtlingskrise von einer eigentlich politischen zu einer Managementaufgabe um. Frank-Jürgen Weise wurde zum „Beauftragten für Flüchtlingsmanagement“ berufen.